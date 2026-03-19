IL CONFLITTO Guerra in Medio Oriente, escalation sugli impianti energetici e terremoto sui mercati Da Macron l'appello alla tregua in occasione delle imminenti festività religiose nella regione

È sempre più una guerra energetica quella in corso in Medio Oriente. Il raid israeliano di ieri, mercoledì, sul maxi giacimento iraniano di gas di South Pars e la rappresaglia del regime contro impianti in Qatar e Kuwait fanno crescere i timori globali sulle forniture e provocano un terremoto sui mercati: il petrolio Brent tocca i 115 dollari al barile e le borse europee sono in netto calo.

L’amministrazione americana di Donald Trump starebbe valutando, secondo Reuters, di inviare migliaia di soldati nella regione nel tentativo di riaprire il passaggio del greggio nello stretto di Hormuz e allentare la tensione sui prezzi, e il leader della Casa Bianca ha anche lanciato un duro avvertimento a Teheran: “Se colpirà ancora la raffineria di Ras Laffan in Qatar, distruggeremo completamente South Pars”. Trump ha anche affermato su Truth che Washington non sapeva nulla del raid israeliano che ha avviato l’escalation, ma i media dello Stato ebraico, citando fonti governative, lo smentiscono.

Dal presidente francese Emmanuel Macron un appello alla tregua in occasione delle imminenti festività religiose che interesseranno la regione e la richiesta di una moratoria sugli attacchi a infrastrutture civili. Definendo “sconsiderata” l’attuale evoluzione del conflitto, si è augurato una riapertura dei negoziati. Al via a Bruxelles intanto il vertice del Consiglio Europeo. “La guerra in Iran non ha una base di diritto internazionale. L’Europa ha cercato di scoraggiarla e non ne prenderà parte”, ha detto l’Alta Rappresentante per gli Affari esteri, Kaja Kallas.

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