ESTERI Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Stiamo spezzando le ossa all'Iran". Teheran risponde: "Devono imparare la lezione" Questa notte lunga telefonata tra Putin e Trump. Il Tycoon minaccia di alzare il tiro se lo stretto di Hormuz venisse bloccato

“Stiamo spezzando le ossa all'Iran ma non abbiamo ancora finito” è la minaccia che premier israeliano Benjamin Netanyahu lancia all'undicesimo giorno di attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Risponde il presidente del parlamento iraniano: "Non stiamo certo cercando un cessate il fuoco. Crediamo che l'aggressore debba essere colpito affinché impari la lezione e non pensi mai più di attaccare”.

Intanto continuano i bombardamenti contro i Paesi del Golfo, nel mirino Dubai e il Bahrein. Colpita la base aerea americana di Al-Harir, nel Kurdistan iracheno. L'Idf annuncia attacchi imminenti su Tiro e Sidone contro le infrastrutture militari di Hezbollah. Aumenta la tensione in Turchia che schiera gli aerei Patriot nella parte orientale del paese.

Il presidente americano Trump, dal canto suo, annuncia che la guerra sarebbe ormai già quasi terminata; su questa posizione incide forse l’esito della lunga telefonata avuta ieri con il presidente russo Vladimir Putin, che ha affermato la propria disponibilità a contribuire alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente, presentando proposte il cui contenuto non è stato però reso noto.

Un intervento di terra da parte degli Stati Uniti, annunciato come possibile da Trump nei giorni scorsi, sembra adesso meno probabile, anche perché i combattenti ostili al regime iraniano nelle regioni del Nord del paese, le milizie Curde, che si pensava di coinvolgere, non si fidano delle promesse statunitensi. Dopo la dichiarazione del Tycoon sulla fine del conflitto, il prezzo del greggio è sceso a meno di 90 dollari, ma potrebbe essere solo un abbaglio.

Se "fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz", l'Iran verrebbe colpito dagli Usa "venti volte più forte" di quanto fatto finora, minaccia Trump su Truth. Dall'altro lato, trova un muro: Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi afferma che il Paese continuerà gli attacchi missilistici finché sarà necessario e che i colloqui con gli Stati Uniti non sono più all'ordine del giorno.



