Guerra in Medio Oriente, petrolio supera i 100 dollari al barile

È di Vladimir Putin il primo messaggio di congratulazioni a Mojtaba Khamenei per la sua elezione a Guida Suprema iraniana. “Continuerà con onore l’opera del padre, mentre il Paese fa fronte a un’aggressione armata”, ha dichiarato il presidente russo, aggiungendo che Mosca è stata e resterà un partner affidabile della Repubblica Islamica. Nei primi attacchi dalla nomina del suo nuovo leader - che dovrebbe tenere oggi, lunedì, il suo primo discorso – Teheran ha colpito con missili e droni in Israele, dove sono state uccise almeno due persone, e in Bahrein, dove 32 civili sono stati feriti e 4 di loro sono gravi, tra cui bambini. Il regime degli ayatollah ha accusato i Paesi europei di aver creato condizioni favorevoli agli attacchi statunitensi e israeliani e Washington di portare avanti il conflitto solo per una questione di petrolio.

Le quotazioni del greggio hanno oggi superato i 100 dollari al barile per la prima volta da quattro anni (era l’inizio della guerra in Ucraina), e il G7 sarebbe pronto a discutere il rilascio comune e coordinato delle sue riserve strategiche per frenare l’aumento dei prezzi. Borse asiatiche in picchiata e forti cali anche sulle piazze europee, compresa Milano.

In Libano intanto almeno 11 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in una serie di raid israeliani nel sud del Paese. Il governo di Beirut ha detto di essere pronto a valutare qualsiasi proposta di negoziato con lo Stato ebraico per arrivare a una pace "solida, duratura ed efficace”.







