ESTERI Guerra in Ucraina: bombardamenti sul suolo russo. Qatargate, Kaili confessa L'ex vicepresidente parlemento Ue ammette di essere stata a conoscenza dell'attività del compagno, Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri

La guerra esce nuovamente dai confini dell'Ucraina, con i bombardamenti di questa mattina sul suolo russo: colpita la città Shebekino, nella regione di Belgorod. Ci sarebbe una vittima, oltre all'interruzione di acqua ed elettricità. Zelensky intanto è in visita a sorpresa a Bakhmut, nel Donetsk, fronte caldo del conflitto: “Da maggio i russi cercano di spezzarla ma resiste”, commenta il presidente ucraino. Nelle zone annesse, ammette Putin, “la situazione è estremamente difficile”. Proprio il presidente russo ieri ha incontrato l'omologo bielurusso Lukashenko, assieme ai ministri della Difesa e degli Esteri, alimentando i timori che voglia spingere l'ex alleato sovietico a schierare le sue truppe in guerra. I due Paesi continuano anche a tenere esercitazioni militari congiunte.

Un altro fronte caldo, questa volta dal punto di vista politico, è il Qatargate: l'ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso, ha confessato davanti agli inquirenti: era a conoscenza dell'attività portata avanti dal compagno, Francesco Giorgi, con l'ex eurodeputato Antonio Panzeri, entrambi in carcere. Lo scrive il quotidiano belga Le Soir in base a documenti visionati insieme a Repubblica. Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario dei 'regali' del Qatar.

