Guerra in Ucraina: giornata di diplomazia e di nuovi attacchi sul campo

Si tenta ancora una volta di trovare un'intesa per la fine del conflitto russo-ucraino: a Miami l’inviato speciale di Putin, Kirill Dmitriev, partecipa a un round di colloqui con l’inviato statunitense Steve Witkoff e al genero di Trump, Jared Kushner. Kiev viene rappresentata dal capo negoziatore Rustem Umerov e dal generale Andriy Gnatov. Ma mentre i negoziati si avviano, nella notte droni ucraini hanno colpito una nave da guerra russa nel Mar Caspio, impegnata in pattugliamenti vicino a infrastrutture energetiche, insieme a un impianto di estrazione petrolifera gestito da Lukoil. Mentre sale a 8 persone uccise e 27 ferite il bilancio dell'attacco missilistico russo che ieri sera ha colpito un'infrastruttura portuale nel distretto di Odessa.

A Mosca, durante la conferenza stampa annuale, il presidente russo esclude concessioni, sostenendo che le sue truppe avanzino lungo tutta la linea del fronte e che l’Ucraina sia in ritirata, aprendo però alla possibilità di una sospensione temporanea degli attacchi a lungo raggio per consentire elezioni a Kiev. Putin accusa poi l’Unione europea di voler sottrarre illegalmente i beni russi congelati e sbeffeggia i leader Ue per non aver trovato un accordo per usarli. L'Ucraina, intanto, rivendica il primo attacco a una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.

