ESTERI Guerra in Ucraina, Mosca preme nella regione di Kursk. Sulla tregua, decisiva la prossima settimana

La riconquista della più grande città occupata dall'Ucraina nella regione russa di Kursk è un altro risultato dell'offensiva russa per spingere le forze ucraine fuori dai confini. Sudzha è stata una delle battaglie più intense di questa guerra che dura da più di tre anni. Prima dell'offensiva, la città aveva una popolazione di circa 5.000 persone, ma ora risulta essere quasi distrutta sotto gli attacchi degli aerei russi.

Nelle ultime settimane, le truppe russe hanno riconquistato gran parte dell'area che l'Ucraina aveva fatto sua nell'agosto dello scorso anno. Nel frattempo, la città settentrionale ucraina di Chernihiv è stata colpita da diversi droni russi in attacchi notturni, tra ieri e oggi. E mentre sul campo si continua a combattere, sui progressi per un cessate il fuoco è intervenuto il consigliere di Donald Trump per la Sicurezza Nazionale Michael Waltz che ha ribadito che, per arrivare alla pace l'Ucraina, dovrà rinunciare a qualche territorio in cambio di future garanzie di sicurezza. "Quello che abbiamo sentito da Vladimir Putin è che prenderà assolutamente in considerazione il cessate il fuoco, ma ci sono altre cose che vorrebbe vedere e la squadra di Trump della Sicurezza nazionale le valuterà nei prossimi giorni", ha aggiunto.

Sul tema è tornato anche l'inviato speciale per il Medio Oriente, che ha detto di aspettarsi una telefonata la prossima settimana tra Putin e Trump. Decisiva pertanto sarà la prossima settimana

