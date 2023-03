Guerra in Ucraina, Mosca punta il dito contro la Nato, gelo al G20 Venti di guerra, sul campo, favorevoli alla Russia

Sul campo il vento di guerra soffia a favore della Russia. L'Esercito ucraino ha infatti ordinato l'evacuazione di diverse località nel distretto di Kupiansk, nel nord-est dell'Ucraina, zona già controllata dalle truppe russe all'inizio dell'invasione mentre a Bakmut la battaglia prosegue sanguinosa praticamente casa per casa. Secondo il fondatore del gruppo di mercenari Wagner le forze russe hanno circondato la città e invitato Zelensky ad evacuare anziani e bambini. Sul fronte diplomatico a riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi non ha portato i risultati sperati.

Saltata la dichiarazione congiunta, l’incontro si è concluso con le solite tensioni e nessuna novità per Kiev e Mosca. A sorpresa c’è stato a margine un faccia a faccia, di circa 10 minuti, tra il capo della diplomazia del Cremlino Serghei Lavrov e Antony Blinken, importante perchè è l primo dallo scoppio del conflitto, la cui portata è però difficile ancora da valutare. Di certo c'è che subito dopo gli Stati Uniti hanno ufficializzato il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che avrà il valore di 400 milioni di dollari.

"La maggior parte dei membri del G20 ha condannato fermamente la guerra in Ucraina" ed ha sottolineato che “sta causando immense sofferenze umane e aggravando le fragilità esistenti nell’economia globale: limitazione della crescita, aumento dell’inflazione, aumento dell’insicurezza energetica e alimentare e aumento dei rischi per la stabilità finanziaria”. È quanto si legge nel documento riassuntivo sulla ministeriale Esteri diffuso dalla presidenza indiana, in assenza di una dichiarazione congiunta impedita dalle differenti posizioni tra le parti. “Ci sono stati altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e sulle sanzioni”, si legge nel documento. Da parte sua la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima di partire per Abu Dhabi per la visita di due giorni negli Emirati Arabi Uniti, seconda tappa della missione del capo del Governo ha incontrato a New Delhi l'omologo Narendra Modi ed indicato come l'India possa facilitare il percorso per una pace giusta in Ucraina”.

