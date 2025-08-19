Guerra in Ucraina, Putin apre al bilaterale con Zelensky: incontro entro agosto, poi trilaterale con Trump

Il presidente russo Putin ha detto sì al bilaterale con Zelensky: si terrà entro agosto in una località ancora da definire e sarà seguito da un trilaterale con Trump. Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ha affermato il leader di Kiev dopo il vertice di ieri alla Casa Bianca con il presidente statunitense e i leader europei. Quella sui territori è "una decisione per me e Putin", ha aggiunto Zelensky.

