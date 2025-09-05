TV LIVE ·
Guerra in Ucraina, Putin dice no alle proposte del vertice di Parigi

Zelensky dice che i soldati europei in Ucraina "saranno migliaia". Intanto il presidente Trump rinomina il Pentagono 'Dipartimento della guerra' e annuncia che parlerà di nuovo con Putin perché 'abbiamo un buon dialogo'

di Carla Ialenti
5 set 2025
Guerra in Ucraina, Putin dice no alle proposte del vertice di Parigi

Putin respinge le garanzie di sicurezze proposte dai Volenterosi a Kiev e, all'indomani della riunione di Parigi, avverte che qualsiasi presenza di truppe occidentali diverrebbe 'bersaglio legittimo' per le forze russe. "È importante che le garanzie scattino subito, senza attendere la fine della guerra", è invece la posizione di Zelensky, che evoca la possibilità che "migliaia" di soldati alleati siano dispiegati nel Paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rinomina il Pentagono "Dipartimento della guerra" e annuncia che parlerà di nuovo con Putin perché "abbiamo un buon dialogo". La Ue, nel frattempo attacca il premier ungherese Orban: "Smetta di comprare energia da Mosca".




