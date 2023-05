ESTERI Guerra in Ucraina: Zelensky atteso domani a Roma. Incontrerà Matterella, Meloni e il Papa

A Roma sale l'attesa per l'arrivo, previsto per domani, del presidente ucraino Zelensky. Una visita lampo che rientra in una serie di tappe europee, dopo Finlandia e Paesi Bassi. Incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Papa Francesco in Vaticano. Faccia a faccia, quello con il Santo Padre, che non è legato alla “missione di pace” annunciata nei giorni scorsi.

Intanto in Ucraina bombe sulle regione di Kherson, morte due donne e danneggiate diverse case. “Per la controffensiva serve più tempo – afferma Zelensky –, perché l'esercito è in attesa degli aiuti occidentali promessi”. Continua la battaglia per Bakhmut, ma anche l'altra guerra, quella a colpi di notizie: “Stiamo avanzando – fa sapere Kiev –, le truppe russe sono esauste e sanguinanti”. Mosca nega: “Le unità russe si sono 'raggruppate' per assumere una linea più vantaggiosa”. Ma subito dopo arriva la smentita del capo di Wagner, Prigozhin: “Si chiama fuga – dice –, non riorganizzazione”.

Non manca una nuova stoccata dell'ex presidente russo Medvedev, toni duri come al solito: “Il drogato di Kiev – così appella Zelensky – ha augurato la morte agli abitanti del Cremlino, ma potrebbe finire per suicidarsi come Hitler”. Nel frattempo, nuove mosse sullo scacchiere diplomatico: l'inviato speciale di Pechino andrà a lunedì a Kiev e poi a Mosca. Il dibattito sulla guerra arriva anche all'Eurovision, dopo il caso Sanremo di febbraio: escluso il videocollegamento di Zelensky alla finale perché – spiegano gli organizzatori – l'evento è apolitico. Kiev nega di aver chiesto il suo intervento, ma il governo di Sunak si dichiara amareggiato dalla decisione di Liverpool.

