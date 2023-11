CONFLITTI Guerra Israele - Hamas: Biden chiede tre giorni di tregua ma Netanyahu non arretra Colpiti 14mila obiettivi di Hamas, secondo l'esercito israeliano. Al G7 ribadito il sostegno all'Ucraina e sanzioni alla Russia

Guerra Israele - Hamas: Biden chiede tre giorni di tregua ma Netanyahu non arretra.

Il presidente americano Biden chiede a Netanyahu tre giorni di tregua per progredire nelle trattative per il rilascio degli ostaggi, ma il premier israeliano non arretra e spinge le truppe nel cuore di Gaza City. L'esercito afferma di aver colpito 14mila obiettivi di Hamas in un mese di guerra. Nell'accordo finale del vertice di Tokyo i ministri degli Esteri sottolineano la concordia "nel perseguimento della pace internazionale" nella difesa dello "stato di diritto". I ministri degli Esteri del G7 si sono poi "uniti" nel continuare a fornire "forte sostegno" all'Ucraina e a sanzionare la Russia.

