CONFLITTO Guerra Israele - Hamas, Biden: "Occupare la Striscia un grosso errore"

Per ora niente cessate il fuoco, sottolinea Israele, mentre fonti locali riferiscono dell'apertura del valico di Rafah con l'Egitto: sono in corso preparativi per introdurre a Gaza aiuti umanitari e consentire l'uscita di cittadini stranieri e palestinesi con doppia nazionalità. Il presidente statunitense Biden avverte Tel Aviv: occupare Gaza sarebbe un grosso errore. L'inviato israeliano all'Onu replica che non c'è interesse ad occupare Gaza o a restarci, ma 'Hamas va annientata'. Sale nel frattempo nella Striscia il bilancio delle vittime, ora 2.750, mentre l'Onu lancia l'allarme: l'autonomia elettrica degli ospedali finirà in 24 ore, e non ci sono abbastanza sacchi per i morti. L'esercito israeliano intanto fa sapere che sono 199 gli ostaggi nelle mani di Hamas.

