DIPLOMAZIA Guerra: lunedì Zelensky alla Casa Bianca, sul tavolo la cessione dei territori Dal presidente ucraino, per ora, un "no" allo scambio di regioni. A Washington, tra gli altri, anche la presidente del Consiglio Meloni

Lunedì 18 agosto a Washington si aprirà una nuova fase dopo il vertice Trump-Putin in Alaska: il presidente ucraino Zelensky è infatti atteso alla Casa Bianca per parlare del piano di pace. Un incontro al quale parteciperanno, tra gli altri, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e i leader di Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Finlandia. Ci sarà anche il segretario generale della Nato, Rutte.

Tra i temi al centro: la cessione dei territori ucraini. A confermarlo è l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff. Ma Zelensky, che si è detto disponibile a trattare, su questo non sembra fare passi indietro. “Impossibile – dice – cedere o scambiare territori, la Costituzione non lo consente”. Confermata anche l'idea di offrire a Kiev una protezione sul modello dell'articolo 5 della Nato, ma senza entrare nell'Alleanza. Putin, rende noto Witkoff, “ha fatto alcune concessioni su cinque regioni” e per il futuro ha garantito che non attaccherà altri Paesi europei.

Se il presidente statunitense Trump parla di “grandi progressi con la Russia”, l'omologo ucraino rimane scettico. Da Mosca “nessun segnale che il trilaterale avrà luogo”, dice Zelensky che invia un messaggio agli alleati europei, esortandoli a rimanere uniti. L'Ucraina deve essere “un porcospino d'acciaio”, dichiara von der Leyen. Resta sul tavolo l'opzione di un cessate il fuoco, ma con la pace come obiettivo finale per l'amministrazione Trump.

