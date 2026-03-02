TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:43 Petrolio e gas, il presidente di Nomisma Energia: "Europa rischia un altro shock a causa della guerra" 15:57 Il Pennarossa esonera Ricchiuti 13:00 Partito SMUVI: oggi le prime corse per il nuovo servizio di trasporto pubblico a chiamata 12:54 Due vittorie esterne: sono quelle di Campobasso e Gubbio 11:31 E' un Ravenna tosto, ma l'1-1 avvicina l'Arezzo alla serie B 11:21 Rimini, bracconaggio e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra: un uomo denunciato 10:26 Attacco all'Iran, oggi Tajani riferisce al Parlamento 09:57 SMUVI al via: a San Marino debutta il trasporto pubblico a chiamata 07:40 Medio Oriente in fiamme: escalation tra Iran e Israele, il petrolio apre a +13% e caos voli
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Guerra Medio Oriente, Dario Fabbri: "Il rischio per gli Usa: distrarsi mentre la Cina si muove"

Per il Direttore di Domino, obiettivo dell'Iran: "Rompere la bolla dei Paesi del Golfo vicini agli Stati Uniti"

2 mar 2026

Guerra in Medio Oriente, Dario Fabbri parla delle incognite per gli Usa, dopo l'attacco all'Iran. Focus sugli scopi di Teheran nel colpire i Paesi del Golfo. 

"I rischi per gli Stati Uniti possono essere molteplici, uno su tutti: dover immaginare l'obiettivo definito, concreto di questa guerra". Dunque, "rovesciare regime, distruggere il programma nucleare, distruggere la quantità di missili a disposizione di Teheran. Quali di questi obiettivi e qual è il più importante? - si chiede - Mettiamoci anche un altro rischio: distrarsi, - osserva - lasciarsi prendere da una guerra mediorientale mentre i cinesi si muovono altrove, mentre prosegue la guerra in Ucraina".

"L'Iran dal canto suo - spiega il Direttore di Domino - colpisce gli Stati della regione perché tutti o quasi tutti ospitano o contingenti statunitensi o basi o comunque sono diplomaticamente non ostili o vicini agli Stati Uniti. In questo modo, specialmente quando si tratta di Emirati, Qatar eccetera, l'obiettivo iraniano è anche quello di rompere la bolla in cui sembrano esistere, specie in Occidente, questi soggetti.

Nel video l'analisi di Dario Fabbri, Direttore di Domino.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo