L'ANALISI Guerra Medio Oriente, Dario Fabbri: "Il rischio per gli Usa: distrarsi mentre la Cina si muove" Per il Direttore di Domino, obiettivo dell'Iran: "Rompere la bolla dei Paesi del Golfo vicini agli Stati Uniti"

Guerra in Medio Oriente, Dario Fabbri parla delle incognite per gli Usa, dopo l'attacco all'Iran. Focus sugli scopi di Teheran nel colpire i Paesi del Golfo.

"I rischi per gli Stati Uniti possono essere molteplici, uno su tutti: dover immaginare l'obiettivo definito, concreto di questa guerra". Dunque, "rovesciare regime, distruggere il programma nucleare, distruggere la quantità di missili a disposizione di Teheran. Quali di questi obiettivi e qual è il più importante? - si chiede - Mettiamoci anche un altro rischio: distrarsi, - osserva - lasciarsi prendere da una guerra mediorientale mentre i cinesi si muovono altrove, mentre prosegue la guerra in Ucraina".

"L'Iran dal canto suo - spiega il Direttore di Domino - colpisce gli Stati della regione perché tutti o quasi tutti ospitano o contingenti statunitensi o basi o comunque sono diplomaticamente non ostili o vicini agli Stati Uniti. In questo modo, specialmente quando si tratta di Emirati, Qatar eccetera, l'obiettivo iraniano è anche quello di rompere la bolla in cui sembrano esistere, specie in Occidente, questi soggetti.

Nel video l'analisi di Dario Fabbri, Direttore di Domino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: