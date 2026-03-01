Guerra nel Golfo: panico nella notte a Dubai. Pioggia di missili e droni contro gli Emirati Arabi

“Da diverse ore la situazione sembra tranquilla”, afferma Elisabetta Norzi; sottolineando però come le strade della città continuino ad essere deserte; “uno scenario veramente surreale per Dubai perché l'indicazione da parte delle autorità rimane comunque quella di rimanere in luoghi chiusi e spostarsi solo se estremamente necessario”.

La giornalista freelance ricorda poi le esplosioni proseguite tutta la giornata di ieri, soprattutto durante tutta la notte. “Abbiamo davvero passato una notte senza dormire. Il Ministero della Difesa ha confermato proprio in queste ore che gli Emirati sono stati bersaglio di diverse ondate di missili balistici e droni iraniani. I numeri ufficiali dichiarati parlano di 165 missili intercettati e distrutti e di 541 droni, di cui 35 sono caduti all'interno del territorio degli Emirati. Sono probabilmente questi ad aver causato i danni e tre morti e 58 feriti tra Abu Dhabi e Dubai”.

Colpiti anche i due aeroporti. “Gli obiettivi dichiarati dall'Iran avrebbero dovuto essere solo le basi militari americane della Regione – osserva Norzi -, ma di fatto gli attacchi sono stati diretti anche verso alcuni dei luoghi più iconici della città. La reazione immediata tra la popolazione qui è stata subito di incredulità, ma nel corso della giornata e soprattutto durante la notte si è davvero diffuso il panico. Qui sono bloccati anche diversi turisti, lo spazio aereo è chiuso, gli aerei e i voli sono sospesi. Qui è alta stagione in questo periodo, quindi la città era davvero piena di turisti. Anche dalle ambasciate l'indicazione è quella di stare al chiuso, di spostarsi il meno possibile, di stare lontani dalle finestre. Adesso vedremo che cosa succede nelle prossime ore”.