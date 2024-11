UCRAINA Guerra: Putin apre a futuri negoziati ma con Trump, Usa inviano mine a Kiev Zelensky: "Perderemo, se gli Usa taglieranno i finanziamenti". La Cina invita alla moderazione sul nucleare

Il numero uno del Pentagono Lloyd Austin conferma: approvata la fornitura di mine antiuomo all'Ucraina. Kiev ha bisogno di strumenti per rallentare la Russia, spiega Austin. Una dichiarazione che arriva in un periodo complesso negli equilibri tra Stati Uniti e altri Paesi negli scenari di guerra, visto l'imminente cambio alla guida della Casa Bianca.

Poche ore fa la notizia secondo cui il presidente russo Vladimir Putin è disponibile a discutere un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina, ma con il presidente eletto Donald Trump e dettando due condizioni non da poco: la Russia non è disposta a fare concessioni territoriali e Kiev deve abbandonare l'ambizione di entrare nella Nato. Secondo i ben informati, la trattativa potrebbe arrivare sulla spartizione delle regioni orientali in parte occupate dalle forze russe.

Cremlino che non risparmia un attacco a Biden. “Vuole che il conflitto continui”, affermano da Mosca. L'ok americano alle mine a Kiev segue l'autorizzazione della Casa Bianca all'uso di missili a lungo raggio per colpire in Russia. L'Ucraina perderà la guerra se gli Usa taglieranno i finanziamenti, avverte il presidente Zelensky.

