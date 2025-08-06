ESTERI Guerra russo-ucraina: 3 ore di colloqui, a Mosca, fra Putin e Witkoff; ipotesi tregua aerea Questa sera un annuncio dallo Studio Ovale di Trump. Alzati al 50%, nel frattempo, i dazi all'India; la Casa Bianca contesta a Nuova Delhi le importazioni di petrolio dalla Russia

“Molto utile e costruttivo”: così fonti del Cremlino hanno definito l'incontro. Parole di mera circostanza, in realtà, nella prassi diplomatica. Da attendere dunque le 22.30 ora italiana: quando dallo Studio Ovale Donald Trump farà un annuncio. Nessun'altra indicazione dal suo staff; da non escludere però un intervento proprio sull'esito del faccia a faccia di 3 ore fra Witkoff e Putin. A due giorni dalla prevista deadline si capirà forse se l'ultimatum del miliardario newyorchese a Mosca – affinché interrompa l'offensiva contro l'Ucraina – sia un bluff o qualcosa di concreto.

E ciò dopo il recente picco di tensioni. Aveva paventato rappresaglie economiche, Trump; e minacciato pesanti dazi secondari ai Paesi che acquistano idrocarburi dal Paese aggressore. Oggi la notizia di tariffe al 50% ad un colosso come l'India; che dal canto suo aveva già invitato Washington a non ingerire.

Quanto al Cremlino difficilmente cambierà rotta; più probabile continui a scommettere su una piena vittoria sul campo. Seppure vi siano sul tavolo, oltreoceano, misure teoricamente in grado di incidere. L'Amministrazione Trump starebbe infatti valutando l'imposizione di ulteriori sanzioni alla cosiddetta “flotta ombra” di petroliere dalla proprietà nascosta, ma di fatto riconducibili alla Russia. Da qui – si dice - la volontà di Mosca di offrire concessioni; con l'intento di mantenere aperti i canali di dialogo con Trump, ed indurlo a non affondare il colpo. Fra le ipotesi – stando a Bloomberg – una tregua aerea con l'Ucraina.

Al momento nessuna prospettiva di cessate il fuoco, invece – neppure parziale –, in quell'inferno in terra che è ormai da tempo Gaza; segnalati nuovi attacchi ed ulteriori vittime palestinesi. Domani la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano che potrebbe approvare il piano di una totale occupazione della Striscia. Si rischierebbero “conseguenze catastrofiche” aveva avvertito ieri un alto funzionario ONU. Presa di posizione che potrebbe paradossalmente spingere Netanyahu a pigiare ancor più sull'acceleratore, visti anche i precedenti aspri giudizi sulle Nazioni Unite. Inascoltate, pare, anche le perplessità manifestate sul fronte interno dal capo di stato maggiore; o i moniti del leader di Opposizione Lapid. Una “pessima idea”, ha avvertito; “il popolo di Israele non è interessato a questa guerra; pagheremo un prezzo troppo alto”.

