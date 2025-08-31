ESTERI Guerra russo-ucraina: al momento improbabile, per Trump, un incontro Putin-Zelensky Oggi un colloquio fra il Presidente russo ed il suo omologo cinese sull'esito del summit di Anchorage. A Gaza intanto massima pressione delle IDF; segnalata l'uccisione del portavoce di Hamas

Dal Papa, all'Angelus, un “pressante” appello per la pace in Ucraina. Ma pare una voce nel deserto quella di Leone. Con un negoziato ormai sostanzialmente in stallo ed un Trump sempre più ondivago. Giudica ora improbabile un faccia a faccia Putin-Zelensky; ritenendo invece possibile un trilaterale alla sua presenza. Per poi lasciarsi andare a dichiarazioni che ben testimoniano la situazione attuale: Mosca e Kiev – ha detto - “forse devono continuare stupidamente a combattere ancora un po'”. Tradotto sarà la situazione sul campo – con ogni probabilità - a determinare termini e tempistiche di una eventuale trattativa.

Spazio allora alla macchina comunicativa dei belligeranti, per tratteggiare il quadro. Kiev parla di un sostanziale fallimento dell'offensiva estiva di Mosca; smentendo le conquiste rivendicate dal capo di stato maggiore russo. Non solo; Zelensky parla ora della pianificazione di nuovi attacchi in profondità nella Federazione. Un “Kursk bis”, parrebbe di capire; seppure quell'incursione avesse avuto un epilogo non troppo favorevole. Prossimo alla scadenza intanto quella sorta di ultimatum rivolto al Cremlino sulla prontezza a colloqui di pace.

Putin pare non curarsene; oggi un colloquio con Xi Jinping – a margine del vertice di Tianjin – sui risultati dello storico summit di Anchorage. Numerosi i bilaterali in terra cinese nell'agenda del leader russo: da Modi ad Erdogan.

Dal Washington Post, intanto, indiscrezioni choc sul possibile futuro di Gaza. Non una semplice boutade – evidentemente – l'idea di Trump di fare della Striscia la “Riviera del Medio Oriente”. L'Amministrazione starebbe discutendo con i partner internazionali alcune proposte; una di queste prevederebbe il controllo americano dell'exclave e pagamenti ai palestinesi per andarsene volontariamente.

Sempre più dura, nel frattempo, la posizione del Governo israeliano; che secondo Axios starebbe valutando l'annessione di parti della Cisgiordania occupata come ritorsione per l'imminente riconoscimento della Palestina da parte di diversi Paesi occidentali. Annunciata al contempo l'uccisione, a Gaza, del portavoce di Hamas Abu Obeida. Pressione incessante delle IDF sull'exclave. Con nuovi attacchi che – riferisce al Jazeera – avrebbero provocato la morte di almeno 18 persone: i più pare fossero in attesa di aiuti umanitari. L'Agenzia Wafa, dal canto suo, ha parlato di 7 palestinesi deceduti nelle ultime 24 ore per malnutrizione.

