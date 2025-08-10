VERSO IL VERTICE Guerra russo-ucraina: aspra replica di Mosca ai leader europei in vista del summit Trump-Putin Zakharova ha definito “volantino nazista” la dichiarazione congiunta dei leader di Paesi occidentali e della Commissione UE. Nuove vittime, intanto a Gaza; l'obiettivo – afferma Netanyahu – non è occupare la Striscia, ma liberarla da Hamas

Meno 5 giorni, allo storico vertice ferragostano fra Trump e Putin; conto alla rovescia accompagnato da un profluvio di prese di posizione, spesso contraddittorie. Ad esempio sull'eventuale partecipazione di Zelensky: certo non gradita dal Cremlino. L'ambasciatore USA alla NATO l'ha data per “possibile”. Molto più cauto, sull'opportunità di un faccia a faccia fra i leader dei Paesi belligeranti, JD Vance. Piuttosto esposto il vicepresidente americano in questa fase.

Nelle scorse ore ha sottolineato come alla Casa Bianca si stia pensando di punire anche Pechino – dopo New Delhi – per gli acquisti di petrolio russo. Tattica pre-negoziale, forse. Sempre Vance aveva presenziato ieri al conciliabolo preparatorio di alti funzionari ucraini ed europei nel Kent; che in replica alle riferite pretese di Mosca per cessare le ostilità, avrebbero elaborato una controproposta di fatto irricevibile per il Cremlino.

A seguire, poi, una dichiarazione congiunta di vari Capi di Stato e di Governo occidentali, e della Commissione UE, nella quale sostanzialmente veniva cristallizzata la consueta postura; a partire dall'impegno definito “incrollabile” a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Caustico il feedback di Mosca; “un altro volantino nazista”, ha tuonato Zakharova. Ancor più scomposto il solito Medvedev, che ha definito “euroimbecilli” i firmatari.

Insiste sul topos della pace “giusta”, dal canto suo, Zelensky; da monitorare del resto il fronte interno, che potrebbe infiammarsi qualora venisse trovata in Alaska un'intesa percepita come vessatoria. Pare confidare nella sponda europea, allora, il Presidente ucraino; con l'Alto rappresentante UE in rotta di collisione con il Paese invasore. “Tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all'Ucraina”, ha rimarcato Kallas; che ha convocato per domani una riunione straordinaria in videoconferenza dei Ministri degli Esteri. In questo quadro dalle tensioni esasperate le parole del Papa all'Angelus: “i leader non ignorino i più deboli e il desiderio universale di pace”.

Suona come un'utopia l'appello di Leone, specie in Medio Oriente. Fonti ospedaliere di Gaza parlano di nuove vittime civili a seguito degli attacchi odierni; 11 persone colpite pare attendessero aiuti umanitari. Mentre si segnalano altri decessi causati dalla denutrizione. Gli unici che stanno morendo di fame “sono i nostri ostaggi”, ha replicato Netanyahu; dichiarando come l'obiettivo non sia occupare la Striscia, ma liberarla da Hamas. Quanto all'annunciata nuova operazione di terra su Gaza City ha parlato di tempi brevi. Non cessa intanto il malcontento, in Israele, per le scelte governative. Ieri sera a Tel Aviv proteste e blocchi stradali per sollecitare un accordo che consenta il rilascio degli ostaggi.

