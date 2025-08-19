Guerra russo-ucraina: call dei “volenterosi” su garanzie di sicurezza a Kiev. Invocata pianificazione con USA

Interessante sarebbe conoscere il dietro le quinte, perché davanti alle telecamere tutti hanno espresso soddisfazione per l'esito del summit di Washington. Anche i cosiddetti “volenterosi”: a confronto oggi in una call - presieduta da Starmer e Macron -, per trovare una sintesi sulla vexata quaestio delle garanzie di sicurezza a Kiev; dopo l'addio, di fatto, alla prospettiva di un'adesione alla NATO. Sempre stato chiaro, Trump, sul punto.

Così come sulla refrattarietà ad inviare truppe americane in Ucraina. “Avete la mia parola”, ha detto, intervistato da Fox. Paventata piuttosto la possibilità di garanzie per via aerea. Poca cosa rispetto al dislocamento di forze di interposizione – o “rassicurazione” -, sul quale hanno continuato anche in questa occasione ad insistere i leader europei più assertivi, invocando un coordinamento con gli USA. Mosca ha già messo in chiaro che una simile opzione porterebbe ad una escalation fuori controllo. Non solo; per bocca di Lavrov è tornata sulla necessità di eliminare le “cause primarie” della guerra. Tradotto: ridefinire gli assetti securitari del Vecchio Continente, tornando alla logica delle sfere di influenza.

Concetto forse non sgradito dall'inquilino della Casa Bianca; come testimonierebbe anche la prossemica del vertice di Anchorage. Il compromesso richiesto al Cremlino potrebbe allora sostanziarsi nella rinuncia alla smilitarizzazione del Paese aggredito. E' stato forse l'unico input concreto emerso dai colloqui di ieri: l'idea che l'Ucraina acquisti 100 miliardi di dollari di armi americane, ed il conto – ovviamente - lo paghi l'Europa.

Altro passaggio chiave la possibilità di un faccia a faccia Putin-Zelensy; forse a Ginevra. Già assicurata dalle autorità svizzere l'immunità, per il Presidente russo, dal mandato di arresto internazionale; trattandosi di una conferenza di pace. Che potrebbe tenersi entro agosto, stando ai rumors. Seppure Mosca freni sulle tempistiche. Secondo i media sarebbe stato proprio Putin a chiedere a Trump di poter vedere Zelensky da solo; proponendo peraltro Mosca come location, ed incontrando come prevedibile il diniego della controparte.

A parole la Casa Bianca continua a mantenere alta la pressione su entrambi i leader belligeranti; resta un enigma la questione dei territori. Un eventuale accordo capestro potrebbe costare carissimo al Presidente ucraino, dopo quanto subito dal proprio popolo in oltre 3 anni di conflitto. Anche perché gli attacchi russi da remoto continuano. Nella notte, a quanto pare, quello più pesante del mese - con droni e missili -, che avrebbe provocato la morte di almeno 8 persone.









