Guerra russo-ucraina: crescono le tensioni tra Mosca e Washington sul dossier Tomahawk

Per il fronte NATO equivarrebbe ad una sorta di all in, il ventilato invio a Kiev dei Tomahawk. Cartina tornasole di un conflitto perennemente sull'orlo di una escalation senza ritorno. Le forze russe, seppur lentamente, continuano ad avanzare. In quest'ottica la promessa di Washington – al momento vaga –, di fornire questi missili da crociera all'Ucraina, potrebbe equivalere ad un tentativo estremo di costringere Putin al tavolo delle trattative. Al momento i feedback parrebbero dire altro. Mosca ha invitato gli Stati Uniti ad astenersi – è stato detto – da iniziative che la Russia potrebbe considerare come tentativi di influenzare le sue capacità di deterrenza nucleare. Si è anche sottolineato come quello “slancio” per una soluzione del conflitto – creatosi in Alaska -, si sia “in gran parte esaurito”. Prospettive di guerra sine die, insomma; a fronte invece dei segnali di speranza che parrebbero intravedersi a Gaza. Forse è la volta buona, per il “piano Trump”. Israele ed Hamas si sarebbero già scambiati le “liste di prigionieri da rilasciare”. E' quanto ha riferito all'AFP un membro della delegazione della fazione islamista a Sharm el-Sheikh; dove “l'ottimismo – ha aggiunto – prevale tra tutte le parti”. Tanto che media dello Stato Ebraico già parlano di preparativi in vista di un possibile arrivo dell'inquilino della Casa Bianca nella Regione; qualora venisse firmato un accordo. Anche l'Egitto avrebbe invitato Trump. Si tratterebbe comunque di una Pace sulle macerie. Dall'Unicef una stima spaventosa: 64.000 bambini palestinesi sarebbero rimasti uccisi o mutilati in questi due anni nella Striscia; dove la situazione umanitaria resterebbe catastrofica. In questo quadro l'epilogo della missione anche della nuova Flotilla: intercettate da Israele a 120 miglia nautiche da Gaza, le 9 imbarcazioni.







