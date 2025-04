Il focus di Gianmarco Morosini nel Tg San Marino (edizione delle 19:30) del 19 aprile 2025

Dall'estuario del Dnepr a ciò che resta del saliente ucraino di Kursk; nell'edizione del TG delle 19.30 una ricognizione tattico-militare del conflitto. Approfonditi vari punti: la possibile riattivazione di zone del fronte attualmente in stand-by, gli effetti dello squilibrio numerico tra le forze in campo. Nel giorno in cui il Cremlino ha annunciato la tregua di Pasqua.