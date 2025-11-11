Guerra russo-ucraina: Mosca accusa Kiev di aver pianificato operazione false flag contro base Nato Sul campo intanto resta critica la situazione delle forze del Paese aggredito a Pokrovsk

Priva di consistenza, alla prova dei fatti, ogni ipotesi negoziale; pare destino sia il campo di battaglia a determinare l'esito della guerra. E mai come in questa fase pesa – per il Paese aggredito – la carenza di personale da inviare in prima linea. Vertici delle forze armate hanno parlato nelle scorse ore di una penetrazione, a Pokrovsk, di un contingente di 300 russi; che avrebbero approfittato delle avverse condizioni meteo. In realtà la situazione dei difensori di questo cruciale hub logistico del Donbass parrebbe critica già da tempo; con il costante rischio di un catastrofico accerchiamento. Difficile – per usare un eufemismo – anche la situazione a Kupyansk, più a nord; con Mosca che rivendica nuove conquiste. Senza contare l'avanzata in corso a cavallo delle oblast di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk.

Ma a far notizia in queste ore è soprattutto quanto sostengono i servizi segreti russi a proposito di una presunta operazione false flag tentata da Kiev. Secondo l'FSB l'intelligence ucraina – e supervisori britannici – avrebbero pianificato il dirottamento di un caccia russo, equipaggiato con un missile ipersonico, per effettuare un falso attacco sulla grande base NATO rumena di Costanza; e ciò tentando di reclutare piloti nemici con l'offerta di 3 milioni di dollari. L'ordigno sarebbe stato poi abbattuto dalla difesa aerea; ma il sottotesto è che tanto sarebbe bastato per trascinare l'Alleanza Atlantica nel conflitto.

Al momento nessuna conferma indipendente di un simile complotto. E non è certo la prima volta, in questo conflitto, che i belligeranti si accusano reciprocamente di organizzare provocazioni su larga scala. Mosca ha comunque successivamente rivendicato un attacco missilistico di rappresaglia; affermando di aver colpito un centro di spionaggio elettronico non distante da Kiev, ed una base aerea che ospiterebbe F-16. Tutt'altre notizie, da parte ucraina; denunciati piuttosto nuovi raid contro infrastrutture energetiche, che avrebbero provocato black-out in alcune regioni del sud del Paese.



