Guerra russo-ucraina: Mosca accusa Kiev di un tentato attacco contro una residenza di Putin “Bugie”, ha risposto Zelensky. Entrambi i belligeranti imputano alla controparte la volontà di sabotare i negoziati. Da decifrare, intanto, l'esito del vertice di ieri a Mar-a-Lago. In queste ore, pare, nuova telefonata Trump-Putin

L'impressione è che a dispetto delle dichiarazioni a favore di telecamera le parti restino ancora piuttosto distanti. Ad avviso del New York Times l'incontro a Mar-a-Lago è stato comunque una “vittoria” per Zelensky. Le premesse non parevano delle migliori: l'arrivo all'aeroporto di Miami con la sola ambasciatrice ucraina ad attenderlo; l'inattesa, lunga, telefonata fra l'inquilino della Casa Bianca e Putin. Pesava poi il precedente del febbraio scorso allo Studio Ovale, quando erano volati gli stracci.

Altro clima, invece, nel faccia a faccia di ieri in Florida, con il previsto corollario del colloquio da remoto con i leader europei. Trump parrebbe avere apprezzato l'apertura di Kiev ad un eventuale referendum sul piano di pace. Incontro fantastico – ha dichiarato – entrambi vogliono un accordo. “Siamo molto vicini”, ha assicurato; pur ammettendo come restino nodi da sciogliere. I soliti, per la cronaca.

Dal futuro status della centrale nucleare di Zaporizhzhia, alla vexata quaestio dei territori; il Donbass, in particolare. Incalzato dai giornalisti ha risposto così: “parte di quelle terre sono state prese; parte di quelle terre sono forse contese, ma potrebbero essere occupate nel giro di qualche mese; e sarebbe meglio concludere un accordo ora”. Abbastanza chiaro il sottotesto. E non è stato l'unico dossier sul quale si è mostrato simpatetico alle istanze di Mosca; contraria, fra le altre cose, all'ipotesi di una tregua. Un mistero cosa abbia pensato Zelensky quando Trump – parlando di ricostruzione – ha detto che la Russia vuole vedere l'Ucraina “avere successo”; citando la telefonata con Putin. Ovvero l'elefante nella stanza; nulla infatti è dato sapere sui suoi reali feedback al piano in 20 punti.

Uno dei principali – di cui si è discusso a Mar-a-Lago – sono le garanzie di sicurezza a Kiev. Zelensky ha oggi insistito sulla presenza di truppe straniere; improbabile sia accettata dalla controparte. Che pare tuttavia interessata a non far deragliare il dialogo con Washington. Il Cremlino ha dichiarato di concordare con Trump sul fatto che i colloqui per porre fine alla guerra siano nella fase finale. Dall'altra parte un durissimo j'accuse a Kiev: Lavrov ha parlato di un “attacco terroristico” nella notte contro una residenza presidenziale nella regione di Novgorod. Tutti i 91 droni utilizzati, ha detto, sono stati distrutti; annunciando comunque una rappresaglia.

“Un serio tentativo di indebolire il processo negoziale”, ha dichiarato il viceministro agli Esteri Grushko. Una “completa invenzione per giustificare ulteriori attacchi contro l'Ucraina”, ha risposto Zelensky; accusando Mosca di voler minare gli sforzi diplomatici condivisi con la squadra di Trump. Da monitorare ora le prese di posizione statunitensi. Ma visto il quadro pare utopico, quantomeno nel breve-medio termine, pensare ad una cessazione delle ostilità.





