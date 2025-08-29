TENSIONI INTERNAZIONALI Guerra russo-ucraina: negoziati verso lo stallo; crescono le tensioni fra Mosca e Bruxelles Parrebbe allontanarsi la possibilità di una composizione diplomatica della crisi. Segnalati concentramenti di truppe russe sul fronte di Pokrovsk

Le ultime da Washington parlano del via libera alla vendita di armi all'Ucraina – inclusi missili a lungo raggio - per 825 milioni di dollari. In questa fase insomma la priorità dell'Amministrazione Trump pare piuttosto quella di massimizzare gli introiti dell'apparato bellico-industriale interno. Apparentemente abbandonate le velleità di composizione del conflitto. E le segnalazioni di Kiev di un accumulo di militari russi sul fronte – caldissimo – di Pokrovsk, parrebbero confermare scenari di guerra sine die. In questo quadro – essendo improbabile nel breve-medio termine l'ipotesi di una tregua - lasciano il tempo che trovano i colloqui di New York fra ucraini e statunitensi sulle garanzie di sicurezza. Che devono essere il risultato – sottolinea Mosca -, e non la precondizione di una pace negoziata. Durissima Zakharova nel definire basati “sui principi del pensiero coloniale” i piani in discussione fra i Paesi europei. Da registrare peraltro nuove tensioni con la Francia ed i vertici di Bruxelles. Specie dopo le ultime dichiarazioni dell'Alto Rappresentante Kallas, che per finanziare l'acquisto delle armi americane richieste dall'Ucraina, propone l'utilizzo del Fondo Europeo per la Pace. Suona paradossale, sul piano terminologico. Pressione crescente – intanto -, anche da remoto, sul Paese aggredito. Che denuncia la morte di almeno 23 persone nel recente strike su Kiev: a quanto pare il secondo più grave sulla Capitale dall'inizio del conflitto. Mosca ha replicato sostenendo di aver preso di mira basi militari e fabbriche che sostengono lo sforzo bellico ucraino. In questo quadro una sorta di ultimatum, da parte di Zelensky: attendere fino a lunedì affinché il Cremlino “dimostri una reale volontà” a partecipare ad un bilaterale per porre fine all'invasione. Il Presidente ucraino ha affermato di aspettarsi “una risposta dai partner se la Russia non si muoverà entro questa scadenza”. Senonché l'agenda di Putin pare orientata a tutt'altro. Ai faccia a faccia in occasione della prossima visita in Cina dal 31 agosto al 3 settembre, per il vertice dell'Organizzazione della cooperazione di Shangai e le celebrazioni per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Previsti colloqui con Xi Jinping, Erdogan, Modi e Pezeshkian.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: