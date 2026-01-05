Guerra russo-ucraina: nuovi avvicendamenti a Kiev. Si dimette il capo dei Servizi di Sicurezza Raid russi con droni, nella notte. Riportate vittime nell'area della Capitale e nel Kherson

Con il deflagrare della crisi nel quadrante caraibico c'era chi aveva ipotizzato un almeno parziale disimpegno statunitense dal conflitto russo-ucraino; o addirittura una tacita intesa con Putin. Al momento nessuna traccia di simili scenari. Tornando su una polemica di questi giorni Trump ha piuttosto dichiarato di non credere al riferito attacco con droni alla residenza presidenziale di Novgorod. Feedback atteso, quello del Presidente americano; fino ad ora ondivago nelle sue prese di posizione. Apparentemente senza effetti, dunque, la consegna alle autorità statunitensi, da parte del Ministero della Difesa russo, di presunto materiale probatorio. Guerra che pare insomma destinata a proseguire, sia sul campo – con nuovi, esigui, guadagni territoriali, rivendicati dal Cremlino -, sia con gli ormai continui raid da remoto notturni. Segnalato da Mosca l'abbattimento di decine di droni; alcuni dei quali – è stato detto – diretti sulla Capitale. Pesanti invece, a quanto pare, gli effetti degli attacchi dall'altra parte. Registrate almeno 2 vittime nell'area di Kiev; dove sarebbe stato colpito anche un ospedale. Un morto nel Kherson, e nuovi danni alle infrastrutture energetiche.

Oggi nuova riunione dei capi di Stato maggiore dei paesi alleati dell'Ucraina; domani vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi a Parigi. A Kiev intanto turbolenze nella verticale del potere; già scossa dall'indagine anticorruzione che ha portato al paso indietro di Andriy Yermak, il cui posto – a capo dell'Ufficio presidenziale – è stato preso dal falco Budanov. Da qui un effetto domino, con l'ex ministro della Difesa Shmyhal a subentrare in un dicastero nevralgico – e particolarmente “attenzionato” - come quello dell'Energia. E infine da decifrare, in queste ore, le annunciate dimissioni di Vasyl Malyuk da capo dei Servizi di Sicurezza, la SBU: attiva nel controspionaggio e in operazioni asimmetriche anche oltrconfine. Stando ai media locali Zelensky gli avrebbe offerto un trasferimento ad altro incarico; ma Malyuk avrebbe rifiutato.

