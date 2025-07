Guerra russo-ucraina: ribadita dal Papa la disponibilità del Vaticano ad ospitare negoziati

Bombardamenti a tappeto su Mosca in caso di attacco russo all'Ucraina. E' la minaccia che avrebbe fatto Trump, a Putin, in un periodo imprecisato. Forse nel corso del primo mandato del miliardario newyorkese. Che parlò della cosa – a quanto pare – in un incontro privato con i donatori, prima delle ultime Presidenziali. Della CNN lo scoop. Simile avvertimento – per la cronaca - sarebbe stato rivolto anche a Xi Jinping, in merito al dossier Taiwan. Cauta la reazione del portavoce del Cremlino. Il Presidente statunitense è conosciuto per usare “uno stile rude”, ha detto. Maggiore attenzione, invece, all'ennesimo cambio di postura dell'Egemone riguardo il conflitto in corso; seppure Mosca segnali come le forniture belliche a Kiev non siano mai state effettivamente interrotte. Trump starebbe valutando l'invio di un ulteriore sistema Patriot. Poca cosa - forse – se si considera il grado di usura della difesa aerea del Paese aggredito. E non è un caso si parli ormai sistematicamente di attacco russo più pesante dall'inizio della guerra. Anche nell'ultimo bollettino. Denunciato l'utilizzo di 728 droni e 13 missili. Drammatica soprattutto la situazione nelle zone prossime al fronte. Segnalate 3 vittime in un'area del Donetsk ancora sotto controllo ucraino. Dall'altra parte Mosca ha parlato dell'uccisione di 3 civili in un attacco ucraino a Kursk. Un continuo stillicidio, i raid da remoto; a corollario di un confronto militare che ha già mietuto un numero spropositato di vite. Da qui l'assertività della Santa Sede.

Leone XIV ha ribadito la disponibilità del Vaticano ad accogliere negoziati, incontrando Zelensky. Giunto a Roma anche per partecipare, da domani, alla Conferenza promossa dal governo italiano per la ricostruzione dell'Ucraina. Fra i partecipanti Ursula von der Leyen. Momento particolare per la Presidente della Commissione UE; alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia innescata dalla polemica “Pfizergate”. Testo firmato dagli amici di Putin, ha tuonato. L'iniziativa – sulla carta priva dei numeri per passare - era partita da un europarlamentare romeno del gruppo dei Conservatori. Un apparente paradosso tuttavia come proprio oggi a Strasburgo sia passato un emendamento, dello stesso ECR, per la fornitura di missili tedeschi Taurus al Paese aggredito. Politica italiana in ordine sparso sulla proposta. L'Eurocamera ha invece bocciato la richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza per adottare il target climatico al 2040. Un segno dei tempi la definizione delle priorità. Infine la questione dazi: soddisfatto il Commissario Sefcovic per l'estensione al primo agosto dello status quo con gli USA. Prospettata la possibilità di una positiva conclusione del negoziato.