Guerra russo-ucraina: Trump rivela di avere già parlato con Putin per un negoziato. Irritazione a Bruxelles Preoccupazione intanto per la tenuta della tregua a Gaza. Lega Araba, Qatar e Iran stigmatizzano l'idea di Netanyahu di uno Stato Palestinese in territorio saudita

Nelle scorse ore il ritiro delle IDF dal corridoio Netzarim; che tagliando trasversalmente l'exclave era uno dei simboli più evidenti dei “boots on the ground” nella Striscia. Ora la smobilitazione, in ossequio ai termini del cessate il fuoco. Che resta tuttavia fragile visto quanto sta accadendo. Tolleranza zero – a quanto pare -, da parte delle forze dello Stato Ebraico, nei confronti di chi si avvicina ai confini. 3 palestinesi sarebbero stati uccisi oggi a est di Gaza City; si è parlato anche di una donna colpita a morte nei pressi di Khan Yunis. In questo clima le veementi reazioni dei Paesi dell'area all'idea rilanciata da Netanyahu di uno Stato Palestinese in territorio saudita. Dimostra “distacco dalla realtà”, ha tuonato la Lega Araba. Aspre prese di posizione anche da Doha e Teheran. Ad innescare il tutto l'ipotesi vagheggiata da Trump di fare di Gaza sostanzialmente un resort sul mare; prima di un eventuale ritorno dei palestinesi. Progetto definito “molto buono” dal Premier israeliano. Di certo l'assertività del Presidente statunitense sta agitando la scena internazionale.

Paradigmatica la rivelazione di aver parlato al telefono con Putin per tentare di negoziare la fine della guerra in Ucraina. Intervistato dal New York Post – a bordo dell'Air Force One - non ha specificato quante volte abbia parlato con il leader russo. Sottolineando tuttavia come quest'ultimo – a suo avviso - voglia “vedere le persone smettere di morire”. Dito puntato poi contro Biden: “un imbarazzo per la nostra Nazione”, ha detto Trump; ha poi aggiunto di avere un piano concreto per porre fine alle ostilità. Gelidi i feedback di Bruxelles. L'Europa “non può essere tagliata fuori” dalle trattative, ha dichiarato all'ANSA un alto funzionario UE.

