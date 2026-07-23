GUERRA RUSSO-UCRAINA Guerra Ucraina, Lavrov vede Rubio: diplomazia al lavoro mentre proseguono gli attacchi Oltre mezz'ora di colloquio a Manila tra il ministro russo e il segretario di Stato Usa. Intanto nuovi attacchi con droni in Crimea e nella Russia occidentale

Guerra Ucraina, Lavrov vede Rubio: diplomazia al lavoro mentre proseguono gli attacchi.

Il conflitto in Ucraina torna al centro del confronto diplomatico tra Russia e Stati Uniti. A margine degli eventi dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico) a Manila, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno tenuto un colloquio durato oltre mezz'ora presso il Philippine International Convention Center, con l'obiettivo dichiarato di affrontare in primo luogo le prospettive di una soluzione negoziale della guerra.



Alla vigilia dell'incontro, Lavrov aveva spiegato di voler chiedere al suo omologo americano quale fosse l'orientamento della Casa Bianca sulle prospettive di risoluzione del conflitto. Dal canto suo Rubio aveva confermato che anche Washington intendeva affrontare con il capo della diplomazia russa il dossier ucraino. Secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass, i colloqui sono durati oltre mezz'ora, ed hanno portato i due protagonisti a pianificare di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina.

Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Sempre secondo la Tass, Rubio si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti statunitensi prima del suo incontro con Lavrov. In particolare, una giornalista ha chiesto a Rubio se avrebbe chiesto a Lavrov, durante l'incontro, se la Russia stesse aiutando l'Iran a colpire obiettivi. Il Segretario di Stato americano è rimasto in silenzio.

Mentre proseguono i contatti tra Mosca e Washington, la guerra tra Russia e Ucraina prosegue. Nella notte si sono udite esplosioni nelle città della Crimea sui social network è stato segnalato un attacco con droni. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando varie fonti locali che parlano di numerose esplosioni nella zona di Feodosia, Evpatoria e Sebastopoli. Altri organi di stampa hanno riportato esplosioni a Yalta. Il quotidiano Crimean Wind ha riportato che "gli abbonati segnalano che a Sebastopoli i droni stanno probabilmente attaccando le postazioni di difesa aerea sulle alture di Fedyukhin, vicino alla centrale termoelettrica di Balaklava".

A Novospassky, nella regione di Ulyanovsk, in Russia, dei droni hanno colpito un impianto di un complesso petrolifero ed energetico. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il governatore della regione di Ulyanovsk Alexey Russkyh, su Telegram.

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