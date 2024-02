Guerra Ucraina, Putin: "Pronti al dialogo, se non fosse stato per l'Occidente avremmo chiuso un anno e mezzo fa"

Vladimir Putin è tornato a parlare pubblicamente della guerra in Ucraina. "Siamo pronti al dialogo", ha detto il presidente russo che però ha aggiunto: "se non fosse stato per l'Occidente, i combattimenti sarebbero cessati un anno e mezzo fa". Intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev alza la posta e avverte: "I tentativi di riportare la Russia entro i confini del '91 porteranno a una guerra globale" nucleare.

Nuovi dettagli sulla morte del dissidente Navalny, secondo il quotidiano tedesco Bild sarebbe morto forse poco prima della sua possibile liberazione, in uno scambio di detenuti tra Usa, Russia e Germania. "Putin pagherà", dichiara il presidente Usa Joe Biden