GUERRA RUSSO-UCRAINA Guerra Ucraina-Russia, nuova notte di attacchi incrociati. Gli Usa rilanciano i negoziati di pace Bombardamenti russi su ospedali e abitazioni, Kiev colpisce una grande raffineria a Yaroslavl. Francia e Regno Unito organizzano esercitazioni in Polonia, Trump prepara nuovi colloqui ad Abu Dhabi

Guerra Ucraina-Russia, nuova notte di attacchi incrociati. Gli Usa rilanciano i negoziati di pace.

Ucraina, notte di raid russi su Dnipro e Kharkiv: 62 feriti in una struttura medica. Kiev attacca raffineria in Russia Guerra Russia-Ucraina, Mosca denuncia 493 droni diretti verso la capitale. In Polonia esercitazione di 2.800 militari europei. Gli Usa preparano nuovi negoziati di pace il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi. Sul tavolo anche il gas russo verso l'Europa







Nuova notte di massicci bombardamenti russi in Ucraina e attacchi con droni nella guerra tra Russia e Ucraina, mentre sul piano diplomatico gli Stati Uniti accelerano i preparativi per una nuova tornata di negoziati di pace tra Mosca e Kiev, in programma il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi. Le forze russe hanno colpito le regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Kharkiv, causando decine di feriti e danni a infrastrutture civili, abitazioni e strutture sanitarie.

Parallelamente, Mosca ha denunciato un attacco di quasi 500 droni ucraini diretti verso la capitale russa, mentre Kiev avrebbe preso di mira una delle maggiori raffinerie di petrolio russe, nella città di Yaroslavl. Sullo sfondo, Regno Unito e Francia hanno annunciato la prima esercitazione di una forza multinazionale europea per l'Ucraina, destinata a essere eventualmente dispiegata dopo un cessate il fuoco.

Attacchi russi su Dnipro e Kryvyi Rih: feriti e danni alle infrastrutture



Nella regione di Dnipropetrovsk, un massiccio attacco russo con missili e droni ha interessato in particolare i distretti di Dnipro e Kryvyi Rih, dove sono state colpite infrastrutture, abitazioni ed edifici amministrativi. A riferirlo, secondo l'agenzia ucraina Unian, è stato il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Ganzha, attraverso un messaggio pubblicato su Telegram. Nel distretto di Nikopol, i bombardamenti hanno danneggiato un'abitazione privata e provocato il ferimento di quattro persone.

La città di Dnipro è stata nuovamente presa di mira alle prime luci del giorno, con ulteriori danni agli edifici residenziali e la segnalazione di feriti. "All'alba, il nemico ha nuovamente colpito il Dnepr. Alcune case sono state danneggiate. Ci sono feriti, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso", ha scritto Ganzha, descrivendo una situazione ancora in evoluzione e l'intervento delle squadre di emergenza nelle zone colpite.

Kharkiv, bombardata una struttura medica: 62 feriti e 200 pazienti evacuati



Ancora più pesante il bilancio provvisorio denunciato dalle autorità locali a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dove un bombardamento russo su una struttura sanitaria ha provocato il ferimento di 62 persone e costretto all'evacuazione di circa 200 pazienti. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità cittadine.

Secondo il sindaco Ihor Terekhov, l'attacco ha interessato un'area di collegamento tra diversi edifici di una struttura medica situata nel quartiere di Nemyshlianskyi. L'episodio si aggiunge alla serie di bombardamenti che continuano a coinvolgere infrastrutture civili e sanitarie ucraine, mentre le autorità locali sono impegnate nella gestione dell'emergenza e nell'assistenza alle persone evacuate.

Mosca denuncia un attacco con centinaia di droni ucraini



La notte è stata segnata anche da un'intensa attività dei droni ucraini sul territorio russo. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobianin, ha riferito su Telegram che "tra le 20:30 del 2 novembre e le 7:30 del 3 novembre, 493 droni hanno volato in direzione della regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa nelle zone periferiche. 187 droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca".

In totale secondo il ministero della Difesa russo, la scorsa notte, le forze russe di difesa aerea hanno abbattuto 856 droni ucraini ad ala fissa sui territori delle regioni di Bryansk, Belgorod, Vladimir, Kaluga, Kursk, Novgorod, Oryol, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, Yaroslavl, Mosca, sulla la Repubblica di Crimea (annessa dalla Federazione Russa nel 2014) e sul Mar Nero.

Ucraina, attaccata la raffineria russa Slavneft-Yanos a Yaroslavl

Nello stesso arco di tempo, le forze armate ucraine avrebbero colpito la raffineria Slavneft-Yanos di Yaroslavl, uno dei maggiori impianti di lavorazione del petrolio della Federazione Russa, situato a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca. Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, sulla base delle informazioni diffuse da canali ucraini di monitoraggio, l'attacco è stato condotto con droni durante la notte. I residenti avrebbero segnalato almeno tre incendi nella raffineria russa.

Il raid si inserisce nella strategia ucraina di colpire le infrastrutture energetiche russe, considerate rilevanti per l'approvvigionamento economico e logistico di Mosca, mentre proseguono gli attacchi russi contro il territorio ucraino.

Ucraina, 2.800 soldati europei in Polonia per un'esercitazione multinazionale



Sul fronte della sicurezza europea, intanto, Regno Unito e Francia hanno annunciato un'importante esercitazione militare multinazionale, destinata a verificare le capacità operative di una possibile forza internazionale da inviare in Ucraina una volta raggiunto un cessate il fuoco.

Circa 2.800 militari provenienti da dieci Paesi europei parteciperanno alle manovre, in programma dal 9 al 22 novembre nel sud-est della Polonia. Lo hanno comunicato in una nota congiunta i ministeri della Difesa britannico e francese.

L'esercitazione rappresenterà il primo test operativo della Forza Multinazionale per l'Ucraina (MNF-U), con l'obiettivo di valutare la rapidità e l'efficacia di un eventuale dispiegamento sul territorio ucraino. L'iniziativa punta a preparare una possibile presenza internazionale nel quadro delle garanzie di sicurezza per Kiev dopo la conclusione delle ostilità, pur restando subordinata alla definizione di un accordo per il cessate il fuoco.

Negoziati Russia-Ucraina, gli Usa mediano i colloqui del 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi



È proprio il futuro assetto di sicurezza dell'Ucraina uno dei principali dossier al centro della nuova iniziativa diplomatica americana. Washington assumerà il ruolo di mediatore nei negoziati tecnici tra Russia e Ucraina, fissati per il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi, nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione del presidente Donald Trump per arrivare alla fine del conflitto.

Ad annunciarlo è stato l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff in un messaggio pubblicato su X. Secondo Witkoff, i colloqui saranno orientati a portare avanti l'obiettivo del presidente americano "di porre fine alla guerra" e affronteranno alcuni dei nodi centrali di un possibile accordo.

"Le discussioni si concentreranno sugli assetti di sicurezza nel dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace. Inoltre, questa settimana a Bruxelles, i negoziatori americani incontreranno i rappresentanti di Francia, Germania, Gb, Ue e Nato per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina", ha spiegato l'inviato americano.

Il confronto nella capitale belga riguarderà anche "l'architettura di sicurezza europea nel dopoguerra e le opportunità economiche a sostegno della ricostruzione del Paese", nel tentativo di definire una cornice condivisa tra Washington e i principali alleati europei.

"Il nostro auspicio è quello di consolidare i progressi già compiuti a Kiev, Oslo e San Pietroburgo, puntando a un accordo di pace globale e duraturo che garantisca una sicurezza stabile per le generazioni a venire", ha concluso Witkoff, indicando la volontà americana di dare continuità ai precedenti contatti diplomatici e di trasformarli in un percorso negoziale più strutturato.

Gas russo verso l'Europa, l'ipotesi Usa per una tregua energetica in Ucraina



La ripresa dell'iniziativa diplomatica si intreccia anche con il dossier energetico. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, gli Stati Uniti sosterrebbero una rapida ripresa delle forniture di gas naturale russo all'Europa attraverso i gasdotti che attraversano il territorio ucraino, nell'ambito delle trattative per raggiungere una tregua energetica durante l'inverno.

L'ipotesi, secondo il quotidiano americano, sarebbe stata prospettata da Steve Witkoff e Jared Kushner durante il viaggio compiuto in Russia e Ucraina lo scorso settembre. Il piano prevederebbe anche il ricorso a un intermediario americano per la vendita del gas russo, con l'obiettivo di aggirare le restrizioni derivanti dal regime sanzionatorio nei confronti di Mosca.

La proposta, se confermata e portata avanti, introdurrebbe una componente economica di rilievo nel negoziato, collegando la sicurezza energetica europea alla ricerca di una tregua e alla definizione degli equilibri del dopoguerra. Resta tuttavia da chiarire in che modo un eventuale meccanismo di intermediazione potrebbe conciliarsi con le sanzioni contro la Russia in vigore e con le posizioni dei Paesi europei.

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