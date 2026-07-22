TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:35 Ratificato il decreto delegato sul codice di condotta delle forze di polizia 09:04 Denuncia una violenza sessuale dopo una notte in un residence: indagini in corso a Rimini 08:58 Baseball: San Marino sconfitto dal Nettuno in Gara2 07:45 Rischi per la sicurezza: richiamati alcuni bollitori e griglie Zwilling, venduti anche a San Marino 07:00 Fratelli d'Italia: mai più delinquenti risarciti dalle vittime 07:00 Guerra Usa-Iran, l'economista: "Su petrolio e gas. Mercati volatili e possibile rialzo dei tassi"
  1. Home
  2. News
  3. Mondo

Guerra Usa-Iran, l'economista: "Su petrolio e gas. Mercati volatili e possibile rialzo dei tassi"

22 lug 2026
Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella
Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella

La situazione di instabilità legata al conflitto in Medio Oriente tra Usa e Iran determina una grande volatilità dei mercati. Ma cosa aspettarsi per i prossimi mesi?

"L'incertezza della guerra porta a far salire volatilità - risponde l'economista Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella -. Salgono i prezzi delle materie prime, gas - su cui ci sono timori, che possa salire ancora - e petrolio. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci per questa estate molto calda? Dobbiamo aspettarci della volatilità, una ripresa significativa, probabili sell off sui settori che hanno corso molto: questa settimana è stata propedeutica, quindi un calo marcato sui bancari e sui semiconduttori, oltre che tutta la parte tecnologica".

"E poi - continua - possiamo aspettarci anche movimenti nel mondo dei tassi. I tassi subiscono molto le aspettative di rialzo o meno da parte della Fed, che qui a fine luglio dovrà manifestare o meno la possibilità di un 0,25% di rialzo, e ovviamente queste aspettative dei mercati rimbalzano tra il pessimismo e l'ottimismo, in base anche all'andamento della guerra".

Nel video l'intervista all'economista Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Mondo