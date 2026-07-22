ECONOMIA Guerra Usa-Iran, l'economista: "Su petrolio e gas. Mercati volatili e possibile rialzo dei tassi"

La situazione di instabilità legata al conflitto in Medio Oriente tra Usa e Iran determina una grande volatilità dei mercati. Ma cosa aspettarsi per i prossimi mesi?

"L'incertezza della guerra porta a far salire volatilità - risponde l'economista Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella -. Salgono i prezzi delle materie prime, gas - su cui ci sono timori, che possa salire ancora - e petrolio. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci per questa estate molto calda? Dobbiamo aspettarci della volatilità, una ripresa significativa, probabili sell off sui settori che hanno corso molto: questa settimana è stata propedeutica, quindi un calo marcato sui bancari e sui semiconduttori, oltre che tutta la parte tecnologica".

"E poi - continua - possiamo aspettarci anche movimenti nel mondo dei tassi. I tassi subiscono molto le aspettative di rialzo o meno da parte della Fed, che qui a fine luglio dovrà manifestare o meno la possibilità di un 0,25% di rialzo, e ovviamente queste aspettative dei mercati rimbalzano tra il pessimismo e l'ottimismo, in base anche all'andamento della guerra".

Nel video l'intervista all'economista Massimo Villani, Senior Advisor di Banca Patrimoni Sella

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