Guterres e Zelensky parlano di “inferno a Mariupol”. Sull'Ucraina finora 2.014 missili

'Mosca ha mentito ripetutamente a questo Consiglio con una sfrenata serie di teorie del complotto e disinformazione, ogni falsità più ridicola dell'altra': Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. 'Non ci sono segnali che la guerra della Russia contro l'Ucraina si stia attenuando', ha aggiunto. Thomas-Greenfield ha inoltre reso noto che gli Usa hanno "immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha... È un fatto orribile con il quale il mondo deve fare i conti".

La zona di guerra di Mariupol è un "inferno", dicono il segretario generale Onu, António Guterres, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il presidente Putin afferma che Mosca è pronta a garantire l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal, ma solo se i militari nello stabilimento si arrendono. L'Onu annuncia che un suo convoglio dovrebbe arrivare oggi alla fabbrica per evacuare i civili. I militari ucraini nello stabilimento denunciano nuovi bombardamenti. Finora i russi hanno lanciato 2.014 missili sull'Ucraina, dice Zelensky. Cancellata la parata russa a Donetsk e Lugansk per la festa della Vittoria del 9 maggio.

Mosca annuncia un'esercitazione con missili capaci di trasportare testate nucleari nell'enclave di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania. Mosca dice che la fornitura di informazioni di intelligence a Kiev non aiuta il 'rapido completamento' dell'operazione in Ucraina, dopo che il New York Times ha scritto che gli Usa hanno fornito dati che hanno aiutato Kiev a uccidere vari generali russi in Ucraina. Il Pentagono precisa: Gli Usa forniscono intelligence all'Ucraina, ma non decidono insieme a Kiev i target. Gli Usa avrebbero fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato Kiev a colpire l'incrociatore russo Moskva, affondato il 14 aprile.

"Putin ha aperto la via con questa guerra e lui deve pagare per questo". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen alla Conferenza dei donatori per l'Ucraina a Varsavia, dove il premier ucraino Shmyhal si è detto grato per gli oltre 12 miliardi di dollari di aiuti ricevuti dall'inizio della guerra. Draghi annuncia che l'Italia ha aumentato a più di 800 milioni i fondi per sostenere i profughi ucraini. Zelensky ha invitato il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier e la ministra degli Esteri tedesca andrà a breve a Kiev.