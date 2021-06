Guterres rieletto segretario generale dell'Onu

L'Assemblea Generale dell'Onu ha eletto per acclamazione Antonio Guterres per un secondo mandato di cinque anni come segretario generale delle Nazioni Unite, a partire dal primo gennaio 2022. Guterres, 72 anni, è stato primo ministro del Portogallo dal 1995 al 2002.

