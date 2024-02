PRESIDENZIALI USA Haley in Nevada battuta da opzione 'nessuno dei candidati' Vince col 30% ma oltre il 60% non la vota, in assenza di Trump

Con l'86% dei voti scrutinati, Nikki Haley vince le primarie in Nevada col 30,8% ma il suo successo equivale ad una imbarazzante sconfitta perchè è stata doppiata dall'opzione "nessuno dei candidati" (62,9%) in assenza di Donald Trump, che giovedì corre da solo nei caucus conquistando tutti i delegati in palio. Lo riferiscono i media Usa, sottolineando come la candidata presidenziale repubblicana non sia riuscita a sfondare nella base del partito, come in New Hampshire, dove era stata trascinata dagli indipendenti.

