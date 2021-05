Funzionari di Hamas affermano alla Cnn che il cessate il fuoco è "imminente" e potrebbe aversi in 24 ore. Biden telefona a Netanyahu per dirgli che si attende una "significativa de-escalation oggi verso un cessate il fuoco" a Gaza. Ma il premier israeliano ringrazia il presidente "ed amico" per il "suo sostegno al diritto di Israele all'autodifesa" e si dice "determinato" a continuare le operazioni a Gaza.