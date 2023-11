GUERRA IN MEDIO ORIENTE Hamas ammette l'uccisione di diversi leader dell'organizzazione terroristica Sono rientrati in patria i 13 ostaggi liberati ieri

Hamas ammette l'uccisione di diversi leader dell'organizzazione terroristica.

Hamas ha rilasciato un comunicato in cui ammette che Israele ha ucciso circa dieci giorni fa diversi leader dell'organizzazione terroristica, tra cui il comandante della divisione regionale dell'organizzazione nel nord della Striscia Ahmed Randour e il capo della divisione dei lanci di missili Ayman Siam. Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso in Israele questa settimana: sarà la sua quarta visita nel giro di un mese e mezzo.

Diciotto ostaggi sono stati consegnati da Hamas alla Croce Rossa: 14 sarebbero sono israeliani, tra cui 9 bambini, e 4 thailandesi.

Israele ha ricevuto la lista ostaggi che saranno rilasciati oggi da Hamas. C’è “motivo di credere” che fra loro ci sia un cittadino americano, ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. Sono rientrati in patria i 13 liberati ieri; tra loro c’era Hila Rotem ma non sua madre Raya, in violazione dell’accordo. Hamas dice di non averla trovata, ma la figlia li smentisce: “Siamo state insieme, ci hanno diviso due giorni fa”.

