Hamas libera i primi sette ostaggi israeliani: “Stanno bene”. Trump in Israele: “La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà”

I primi sette ostaggi israeliani - dei 20 ancora in vita - sono stati rilasciati poco fa da Hamas e consegnati alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Si tratta di Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente, come confermano fonti israeliane e arabe.

Subito dopo il rilascio Hamas ha ribadito in una nota l'"impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti".

La liberazione dovrebbe avvenire in due fasi, tra le 7 e le 9 ora italiana. Pubblicato poche ore fa l'elenco degli ostaggi ancora in attesa di rilascio: Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn,Rom Breslavsky e Ariel Cune.

Trump oggi in Israele è pronto a incontrare i rapiti, poi parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice internazionale sull'accordo di pace a cui parteciperà anche la premier italiana Meloni. "La guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà", assicura il presidente Usa











