La scrittrice sud coreana Han Kang, vincitrice del premio Nobel per la Letteratura 2024, è nata il 27 novembre 1970. Ha vinto il Man Booker International Prize per la narrativa nel 2016 per The Vegetarian, un romanzo sulla discesa di una donna nella malattia mentale e l'abbandono da parte della sua famiglia. Tra le opere di Han Kang pubblicate in Italia da Adelphi, l'ora di Greco, Atti Umani (Premio Malaparte nel 2017), La Vegetariana, Convalescenza.