USA Harris-Biden, primo comizio insieme. Applausi per il presidente: "Thank you Joe" Il presidente che si è ritirato il 21 luglio scorso ha fatto finta di dimenticare il nome del candidato repubblicano poi l'ha chiamato Donald Dump (discarica in inglese)

"Thank you, Joe": così la folla ha accolto e ringraziato Joe Biden per il suo passo indietro nella prima apparizione dopo il suo ritiro insieme a Kamala Harris, diventata la candidata del partito per la Casa Bianca. Il presidente, che ha annunciato l'abbandono della gara il 21 luglio scorso, è stato accolto da applausi e standing ovation.

"Sarà una presidente eccezionale" ha detto Biden riferendosi a Kamala Harris al comizio e poi ha finto di non ricordare il nome del candidato repubblicano per la Casa Bianca e poi lo ha storpiato in Donald Dump (che in inglese significa discarica).

Biden e Harris hanno attaccato Big Pharma e vantato i successi dei loro sforzi per ridurre i prezzi dei farmaci, culminati oggi nello "storico taglio" dei costi di 10 medicinali basilari per gli anziani. "Troppi americani non possono permettersi le medicine di cui hanno bisogno. La sanità è un diritto e non un privilegio, è una questione di dignità. Negli Stati Uniti paghiamo più di ogni nazione avanzata nel mondo per gli stessi farmaci", ha detto Biden, in un comizio ad Upper Marlboro, Maryland, denunciando che "nessun repubblicano al Congresso ha votato l'inflation reduction act", la legge che ha consentito di ridurre i prezzi di molti medicinali.

