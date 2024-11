ELEZIONI USA Harris VS Trump, quali politiche economiche nel rapporto con l'Europa: il commento di Adani Per il Vecchio Continente, i rischi legati a politiche di protezionismo

“I due candidati hanno visioni economiche molto diverse, nel senso che mentre la Harris è in continuità con le politiche che gli Stati Uniti hanno tenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè legate alla globalizzazione dell'economia, quindi traffici aperti, la politica economica di Trump vuole tornare a quella che era l'approccio economico degli Stati Uniti nel periodo precedente, che era improntato al protezionismo e all'isolazionismo. Quindi, non è una strategia nuova, ma se vogliamo una strategia vecchia o comunque tradizionale.

Per l'Europa, la differenza è fondamentale. L'Europa è un continente esportatore. Mentre gli Stati Uniti esportano il 5% del loro PIL, noi esportiamo in Italia attorno al 25%, la Germania il 30%, quindi noi siamo molto più sensibili al protezionismo che non gli Stati Uniti, noi rischiamo un po' di scottarci. In entrambi i casi, quello che abbiamo di fronte non è se avremo più o meno protezionismo, ma quanto di più ne avremo, perché una delle cose che ricorda Trump alla Harris è che la presidenza Biden non ha eliminato i dazi che lo stesso Trump aveva introdotto e, se proprio vogliamo vederla, i dazi che gli Stati Uniti hanno messo sulle auto elettriche cinesi, che sono pari al 100%, sono comunque molto superiori a quelli europei. Di fatto, gli Stati Uniti si stanno già muovendo anche con Biden verso più protezionismo.

Nel video, in collegamento zoom, Mattia Adani, Presidente UE industria lubrificanti



