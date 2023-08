Hawaii devastate dagli incendi. Sale il numero delle vittime

Un paradiso irriconoscibile, inghiottito dal fuoco. Sono 80 le vittime accertate a causa degli incendi che da giorni alimentati da forti venti e la siccità, hanno colpito Maui, una delle isole dell'arcipelago delle Hawaii. Uno scenario infernale a cui si sono trovati davanti i residenti autorizzati a tornare nelle loro case per fare il punto della situazione. Il governatore dell'arcipelago Josh Green ha ribadito che "senza dubbio ci saranno altre vittime". Circa un migliaio intanto le persone di cui non si hanno notizie. Tra loro ci sono anche i 60 italiani presenti sull'arcipelago al momento della tragedia. "Le autorità statunitensi - ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - ci hanno confermato che tra le vittime non ci sono connazionali". Quasi 15.000 turisti hanno già lasciato Maui grazie ai voli aggiuntivi forniti dalle compagnie aeree, mentre le autorità sconsigliano "i viaggi non essenziali sull'isola".