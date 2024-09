Hezbollah: conflitto con Israele entrato in una nuova fase

Un portavoce di Hezbollah afferma che il conflitto con Israele “è entrato in una nuova fase” e ha confermato che gli attacchi continueranno finché non ci sarà un cessate il fuoco nella guerra a Gaza. “Abbiamo una resistenza forte e capace – aggiunge - tutte le opzioni sono sul tavolo, siamo pronti per qualsiasi scenario”. Dure anche le dichiarazioni del premier di Israele Netanyahu: “Abbiamo inferto a Hezbollah colpi che non immaginava. Se non ha capito il messaggio, mi assicuro che lo capirà”. L'Idf afferma che da ieri sera sono stati lanciati circa 150 razzi, missili da crociera e droni verso il nord di Israele da Libano e Iraq.

Da San Marino, Libera plaude alla posizione del Titano nella risoluzione ONU che chiede la fine dell'occupazione israeliana nei territorio palestinesi entro 12 mesi: “Un’ulteriore dimostrazione – scrive il partito - dei passi in avanti che il nostro Paese sta facendo, a pochi giorni dall’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Grande e Generale dell’ordine del giorno che impegna il governo ad avviare concretamente il percorso di riconoscimento dello Stato della Palestina”.