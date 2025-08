GIAPPONE Hiroshima, 80 anni dopo: commemorazione e appello contro le armi nucleari

A ottant’anni dal bombardamento atomico del 6 agosto 1945 da parte degli Stati Uniti, la città di Hiroshima ha commemorato l’anniversario rinnovando l’appello alla comunità internazionale a fare di più per prevenire futuri conflitti nucleari, coinvolgendo anche le nuove generazioni, in un contesto internazionale segnato da instabilità.



Come ogni anno, la cerimonia si è svolta nel Parco della Pace, dove alle 8:15 – l’orario esatto dello sgancio dell’ordigno dal bombardiere statunitense B-29 Enola Gay – è stato osservato un minuto di silenzio accompagnato dal rintocco della campana. L’attacco provocò la morte di circa 140.000 persone. Tre giorni dopo, una seconda bomba fu sganciata su Nagasaki, causando almeno 74.000 vittime. Gli eventi portarono alla resa del Giappone e alla fine della Seconda guerra mondiale.

Nel suo discorso, il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha ricordato l’importanza di non rassegnarsi di fronte all’attuale situazione globale e ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla corsa agli armamenti. Ha inoltre invitato i giovani a farsi parte attiva nella promozione della pace e nella costruzione di una società consapevole. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti di 120 Paesi. Il numero dei sopravvissuti ufficialmente riconosciuti agli attacchi atomici è sceso per la prima volta sotto le 100.000 persone, con un’età media superiore agli 86 anni.

Il sindaco ha ribadito l’auspicio che il governo giapponese partecipi come osservatore alla conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) e che consideri l’adesione come segno di rispetto verso le vittime e le lezioni della storia. Il primo ministro Shigeru Ishiba, nel suo intervento, non ha fatto riferimento diretto al trattato, in linea con la posizione dell’esecutivo giapponese, che mantiene stretti legami con gli Stati Uniti, potenza nucleare.

In un messaggio ufficiale, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha osservato come il rischio di conflitti nucleari stia aumentando e ha espresso preoccupazione per il fatto che le armi nucleari vengano ancora considerate strumenti di deterrenza e pressione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: