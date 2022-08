6 AGOSTO 1945 Hiroshima: cerimonia a 77 anni dalla prima atomica

Cerimonia di commemorazione per il 77/o anniversario della bomba su Hiroshima, al Peace Memorial Park della città. Al raduno in onore delle vittime del primo assalto atomico dell'aviazione americana, avvenuto il 6 agosto 1945, partecipano sopravvissuti alle bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki, giovani attivisti per la pace, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e altre autorità locali. "Le crisi con gravi sfumature nucleari si stanno diffondendo rapidamente, dal Medio Oriente al penisola coreana, all'invasione russa dell'Ucraina. L'umanità sta giocando con una pistola carica", ha ammonito il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

