Hong Kong: marcia al consolato Usa: 'Trump aiutaci'

Decine di migliaia di manifestanti, sventolando bandiere a stelle e a strisce e scandendo slogan come 'Trump aiutaci', hanno partecipato a Hong Kong al corteo partito da Chater Garden, in centro città, e fino al consolato americano. Un gruppo di dimostranti radicali ha appiccato incendi nel pomeriggio nelle aree centrali della città. La polizia ha lanciato i lacrimogeni nel tentativo di disperdere i manifestanti che su Hennessy Road hanno formato barricate per bloccare la circolazione. L'attivista pro-democrazia Joshua Wong, leader del 'movimento degli ombrelli' del 2014, è stato di arrestato all'aeroporto di Hong Kong di rientro da un viaggio a Taiwan per la violazione delle regole della libertà su cauzione.