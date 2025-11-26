Hong Kong, maxi-incendio in tre grattacieli: almeno 13 morti, tra cui un vigile del fuoco Scoppiato a metà pomeriggio in uno dei nuovi quartieri cittadini e si è rapidamente propagato alle impalcature e alle reti da costruzione in bambù che coprivano l'esterno degli edifici

Tredici persone sono morte in seguito a un incendio che ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong, nel distretto di Tai Po. Le fiamme hanno avvolto sette condomini coperti da impalcature di bambù.

Nove persone sono state dichiarate morte sul posto e altre quattro sono decedute dopo essere state portate in ospedale, come dichiarato dalle autorità locali. Nel bilancio, al momento provvisorio, risultano ferite gravemente almeno altre 15 persone, oltre che circa 700 residenti delle strutture sono stati evacuati in rifugi temporanei.

L'incendio è scoppiato a metà pomeriggio in uno dei nuovi quartieri cittadini e si è rapidamente propagato alle impalcature e alle reti da costruzione che coprivano l'esterno degli edifici. I filmati hanno mostrato le fiamme e il fumo denso che si sprigionavano dalle finestre degli appartamenti delle varie torri al calar delle tenebre. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha inviato nell'area 128 autopompe e 57 ambulanze. La polizia ha ricevuto diverse segnalazioni di persone ancora intrappolate negli edifici.

Il complesso residenziale è composto da otto blocchi contenenti quasi duemila appartamenti che ospitano circa 4.800 persone, secondo i registri.



