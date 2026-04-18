Hormuz riaperto ma Teheran minaccia chiusura senza sblocco dei porti. Trump: “Blocco revocato solo con accordo”

Spiragli di pace tra Usa e Iran. Teheran annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz dopo la tregua in Libano, avvertendo però che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani.

Trump però ribatte che la stretta rimarrà finché non sarà raggiunto un accordo con Teheran. "Ci siamo molto vicini", assicura il tycoon affermando che il regime ha accettato di sospendere il programma nucleare e ribadendo che l'uranio arricchito sarà portato negli Usa.

Netanyahu e i suoi consiglieri sono rimasti "scioccati" dal post in cui Trump afferma che Washington ha proibito a Israele di bombardare il Libano: lo riportano media americani, secondo i quali Tel Aviv ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti.







